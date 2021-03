Kjørte bil i hasjrus

Den 27 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken mot ham nylig var oppe i Stavanger tingrett.

15. oktober i fjor, omkring klokken 13.30, kjørte han bil mens han var påvirket av cannabis. En blodprøve har vist at han hadde THC i blodet tilsvarende en alkoholpromille på over 0,5 under kjøringen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at det ikke er opplyst at 27-åringen skapte noen risikosituasjoner ut over den tilstanden han var i, og at han også kjørte bilen i tettbygd strøk på formiddagen.

Samtidig la også retten noe vekt på mannens uforbeholdne tilståelse. Straffen ble fengsel i 18 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 22.000 kroner. Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.