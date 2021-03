Ble stoppet av politiet fordi han kjørte sent og “hakkete”

46-åringen møtte ikke til rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tingrett, men retten kom til at saken skulle gå til tross for dette.

Om kvelden den 9. november 2019 ble 46-åringen stoppet mens han kjørte bil i Kannik i Stavanger. Bakgrunnen for det var at politiet reagerte på at han kjørte sent og “hakkete”. Da det ble tatt spyttprøve som slo ut på amfetamin bla han tatt med til legevakten for blodprøvetaking. Denne viste at han var påvirket av narkotiske tabletter og amfetamin under kjøringen.

Retten la til grunn at påvirkningsgraden var minst 0,5 og at han med høy grad av sannsynlighet var påvirket tilsvarende en promille høyere enn 1,2.

Stoppet på nytt

På kvelden 21. november 2019 ble 46-åringen på nytt stoppet av politiet mens han kjørte bil på E 39 på Tasta. Bakgrunnen for dette var at politiet kjente igjen bilen hans og at de visste at førerkortet hans var beslaglagt. Også denne gangen var han ruset på narkotiske tabletter og amfetamin, tilsvarende en promille på over 1,2.

Han ble også dømt for tre tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort, der to av disse fant sted i august og september i fjor.

Straffen ble ubetinget fengsel i 45 dager og han ble også dømt til å betale 10.000 kroner i bot. I tillegg mistet han førerretten i tre år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.