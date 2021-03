Truet fastlegen med at han skulle finne en pistol og skyte ham

Den 25 år gamle mannen fra Stavanger møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Stavanger tingrett. Retten kom likevel til at saken skulle fremmes til tross for at han ikke var til stede.

Om morgenen den 28. august 2018 oppsøkte 25-åringen et legekontor i Stavanger sammen med en annen person og kom etter hvert i kontakt med fastlegen sin. 25-åringen hadde noen dager tidligere bedt om å få utskrevet narkotiske tabletter, noe han ikke fikk. Det førte at 25-åringen truet med at skulle gå hjem, finne en pistol og komme tilbake og skyte fastlegen.

Truet med å drepe

Også natt til 15. oktober i fjor skal han truet med at han ville drepe en bekjent av seg. Det oppsto også to konfrontasjoner mellom dem denne natten, og i forbindelse med at politiet tok kontroll på dem ble det oppdaget at 25-åringen hadde en kjøkkenkniv som stakk opp av jakkelommen hans.

Etter at han ble sluppet ut av arresten skal han på nytt ha truet fornærmede med en talemelding der han sa han skule drepe ham. Fornærmede kontaktet politiet som besluttet at 25-åringen skulle pågripes. Da han samme kveld ble framstilt på legevakten gjorde han kraftig motstand og spyttet en politibetjent i ansiktet.

Straffen ble fengsel i 42 dager og han ble også dømt til å betale mannen han truet 15.000 kroner i oppreisningserstatning.