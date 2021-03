Skal ha kjørt fra Sandnes til Sola med promille

Det er politiadvokat Cecilie Tonning som har tatt ut tiltale mot en 36 år gammel mann fra Sandnes. Omkring klokken 01.40 den 29. august i fjor skal kjørt bil fra Sandnes til Sola til tross for at han var påvirket av alkohol og andre berusende stoffer. En blodprøve tatt av klokken 02.45 viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,7 promille.

Subsidiært er mannen tiltalt for såkalt etterfølgende alkoholnytelse. Dette ved at han skal ha drukket alkohol etter kjøringen, når han forsto at kjøringen kunne medføre politietterforskning.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 24. mars og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av førerretten i 16 måneder.