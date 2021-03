Skal ha stjålet mobiltelefoner på spisested og tatt kvelertak på kvinne

En 25 år gammel mann må møte i Stavanger tingrett 29. april i år. Ifølge tiltalen skal han ha dyttet en kvinne gjentatte ganger og tatt kvelertak på henne.

Hendelsen skal ha funnet sted på et spisested i Stavanger 19. mars i fjor og han skal også ha tatt to mobiltelefoner, et bankkort og 100 kroner i kontanter som tilhørte kvinnen.

25. juni i fjor skal han også ha oppbevart fem gram marihuana, 1,4 gram hasj og 30 narkotiske tabletter.

1. februar i år skal han også ha forledet en person til betale 4000 kroner for en PC som han ikke hadde til hensikt å selge til vedkommende.

25-åringen må også svare for vold mot en vekter og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til de fornærmede.

