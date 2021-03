Gutt (16) skal ha voldtatt og truet jente

Det er statsadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltale mot en 16 år gammel gutt. Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Jæren tingrett 15. mars og 16-åringen må møte i retten med foreldrene sine som verger.

Syv jenter er fornærmet i saken og det alvorligste tiltalepunktet lyder på voldtekt av barn under 14 år. Dette ved at han i mars i fjor skal ha fått en 13 år gammel jente til å utføre seksuelle handlinger med seg selv via snapchat. Ifølge tiltalen skal han gjort dette ved å true henne med å spre nakenbilder av henne, dersom hun ikke sendte ham en slik video.

Tiltalen lyder også at han ved trusler skal ha forsøkt å få en annen jente under 14 år til å utføre seksuelle handlinger med seg selv.

I tidsrommet fra desember 2019 til august i fjor skal han også ha truet fem andre jenter og forsøkt å få dem til å ha seksuell omgang med seg selv. Han skal blant annet truet med å spre bilder av dem på internett, og i noen av tilfellene skal han også ha truet med at han skulle voldta dem.

Tiltalen lyder også på at han skal ha vært i besittelse av overgrepsbilder og at han ved flere anledninger skal ha delt slike bilder på sosiale medier.

Eventuelle krav om erstatning vil bli lagt ned av de fornærmedes bistandsadvokat.

Det er også tatt forbehold om inndragning av to mobiltelefoner.