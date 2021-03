Tre personer involvert i trafikkulykke

Klokken 12.46 fikk Sør-Vest politidistrikt melding om trafikkulykke på Riksvei 45 ved Hunnedalsvegen, ikke langt fra Røde Kors-hytta i Hunnedalen i Gjesdal. Det skriver politiet på Twitter.

– To biler har kollidert, og tre personer er involvert i ulykken. Ingen fremstår som alvorlig skadet, men de fraktes til Stavanger universitetssjukehus for undersøkelser, skriver politiet og forklarer at det er fordi det kan beskives som en høyhastighetsulykke.

To av de involverte er fraktet i luftambulanse, og én fraktes i ambulanse.

– Begge bilene har store materielle skader og bilberging er på vei for å fjerne bilene, skriver politiet.

Årsaken til hendelsen er foreløpig uklar.