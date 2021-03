Meldte at mobilen var skadet – må ut med 27.089 kroner

En 27 år gammel kvinne møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for forsikringsbedrageri.

26. desember 2018 tegnet kvinnen innboforsikring i et forsikringsselskap. 25. januar sendte hun inn skademelding hvor hun krevde erstatning for en iPhone 8 pluss som skulle ha blitt skadet av å bli mistet i vann samme dag. Kravet ble oppgitt til 8199 kroner – og dette ble innvilget samme dag, og beløpet ble utbetalt med fradrag for 2000 kroner i egenandel.

Samme dag, kort tid etter at den første skaden ble meldt inn, meldte kvinnen inn en ny skade på en iPad Pro. Kravet ble oppgitt til å være på 8199 kroner, som ble innvilget, og utbetalt med fradrag for egenandel på 2000 kroner.

Fattet mistanke

Da skademeldingen kom innenfor et kort tidsrom, og siden det bare var en snau måned siden 27-åringen hadde tegnet forsikring, bestemte forsikringsselskapet seg for å undersøke saken nærmere.

En utreder fant ut at kvinnen 14. desember 2018 hadde meldt inn skade på den samme mobiltelefonen i et annet forsikringsselskap, og at hun dagen etter meldte inn skade på iPaden. Hun fikk ikke erstatning for disse på grunn av manglende dokumentasjon. Utrederen fikk også bekreftet

Det førte til at utrederen kontaktet henne via telefon for å intervjue henne om forholdet. Her erkjente kvinnen at mobilen ikke var skadet i det hele tatt og at nettbrettet var blitt skadet før hun tegnet forsikring i forsikringsselskapet.

I politiavhør forklarte kvinnen at hun hadde gjort det hun gjorde, fordi hun hadde mye gjeld og trengte pengene.

Stavanger tingrett kom til at hun skulle dømmes til å betale en bot på 12.000 kroner. I tillegg må hun ut med 13.089 kroner i erstatning til forsikringsselskapet og 2000 kroner i saksomkostninger.

[ Kjørte uten førerkort – må betale 15.000 kroner ]