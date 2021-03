Bil rullet rundt og ble liggende på siden midt i veibanen

7. april må en 46 år gammel mann møte i retten. Ifølge tiltalen skal han ha han 11. april i fjor, omkring klokken 08.55, ha kjørt bil på Hjelmeland mens han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av 46-åringen klokken 13.10 skal ha vist en promille på 2,04.

Tiltalen lyder også på uaktsom kjøring. Dette ved at han skal ha holdt høy fart på en veistrekning med 30-sone. Her skal han blant annet passert en syklist, som nesten ble påkjørt, for deretter å svinge bilen slik at den kjørte ut av veibanen, rullet rundt og ble liggende på siden midt i veibanen.

Det er tatt forbehold om å legge ned tap av førerretten til mannen.

