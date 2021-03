Skal ha kjørt bil i amfetaminrus og hatt teleskopbatong

En 34 år gammel mann fra Randaberg må møte i Stavanger tingrett 26. mars. Bakgrunnen for det er at han på kvelden den 20. mars i fjor kjørte bil på Randaberg mens han var påvirket av narkotiske tabletter, amfetamin og metamfetamin. Kjøreturen skal også ha funnet sted uten at mannen hadde gyldig førerkort.

Natt til fredag 7. februar i fjor skal mannen også ha båret en teleskopbatong mens han oppholdt seg på Randaberg.

3. november skal han også ha hatt et elektrosjokkvåpen i ryggsekken sin.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av batongen og elektroskokkvåpenet, samt påstand om sperrefrist for erverv av førerrett.