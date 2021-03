Skal ha gått midt i veien og kalt politiet j**** f*****

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 21 år gammel mann.

17. oktober i fjor, omkring klokken 22.00, skal han han ha gått midt i veien i Boganesveien på Hinna. Dette skal ført til at han forstyrret den lovlige ferdsel og trafikk, idet flere biler måtte bremse opp og/eller svinge for å unngå å treffe ham.

Da han omkring en halvtime senere ble fraktet til sentralarresten i Stavanger skal han ha sagt til to politibetjenter at han skulle «ta livet av dem» og «tenne på politistasjonen» samt at han skulle «møte dem i ringen» og at han ville «drepe dem» eller lignende.

Han skal også ha kalt politibetjentene for «jævla fitter».

Saken skal opp i Stavanger tingrett 27. april i år.

