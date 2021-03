Skal ha lurt 124.727 kroner fra mann

Det er statsadvokat Nina Grande som har tatt ut en ny tiltale mot 30 år gammel mann.

Opprinnelig var mannen tiltalt for at han brukte Visa-kortet til en mann i flere ulike butikker, kiosker og tjenestetilbydere i Stavanger, Sandnes og Bergen.

Han skal også ha fått tilgang til fornærmedes nettbank og skal på denne måten ha overført penger til seg selv og to andre personer.

Totalt skal han ha forsynt seg med 124.727 kroner som tilhørte fornærmede.

I 2013 skal han også ha ranet en mann ved å true ham med kniv og sagt at han ville ha et større kontantbeløp. Utbyttet skal ha vært diverse smykker.

I november 2019 skal han også truet en politibetjent med at han skulle drepe ham.

Av de nye forholdene mannen er tiltalt går dette blant annet på uaktsom kjøring. 2. oktober i fjor skal han ha mistet kontroll over bilen og kjørt over en midtrabatt og over i motsatt kjørefelt.

I september i fjor skal han ha kjørt bil mens han var påvirket av cannabis og amfetamin.

8. januar i år skal han ha kjørt bil i Madlakrossen mens han var påvirket av amfetamin og skal i den anledning ha stoppet på et sted skiltet med «stans forbudt».

Saken skal opp i Stavanger tingrett 19. april og han må da også svare for fire tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Det er tatt forbehold om inndragning av mannens bil.