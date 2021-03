Politiloggen: – Slåssing, rus og råkjøring

Rundt klokken 23.30, fredag kveld, fikk politiet flere meldinger om mann som roper, skriker og knuser vinduer i en blokk på Eiganes i Stavanger.

– Politiet fikk raskt kontroll på mannen, som er i slutten av 40-årene. Mannen var blodig på hendene. Uvisst hva som har skjedd, men dette er mest sannsynlig rus-relatert, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Mannen ble hentet av ambulanse, da han trenger medisinsk tilsyn både i forhold til de blodige hendene og rusen, opplyser politiet.

– Pr nå uvisst hvordan mannen har fått blodet på seg. Kan ha sammenheng med vinduet som han har knust, opplyser politiet.

Råning for tredje kvelden på rad

Klokken 23.20 fikk politiet melding om råning ved Europris på Klepp.

– Mye bråk med biler, musikk og roping. Skal være tredje kvelden på rad dette skjer. Patrulje ble sendt til stedet og var i kontakt med rånerene. De lovet å dempe seg. Ingen flere meldinger etter dette, skriver politiet på Twitter.

Rundt en time senere ble en 18 år gammel gutt stanset i trafikkontroll i Sandnes. Han ble målt til 117 km/t i 90-sonen. På grunn av prikkbelastning ble førerkortet beslaglagt.

Klokken 5.46 stanset politiet en bil i Storhaugtunnelen i Stavanger. Føreren, en mann i slutten av 40-årene, ble målt til 77 km/t i 50-sonen. Mannen fikk førerkortet beslaglagt som følge av fartsovertredelsen, melder politiet.

Slåsskamp på love

Klokken 00.52 fikk politiet melding om full slåsskamp på en låve på Nærbø. Flere patruljer rykket ut til stedet, da situasjonen var veldig uoversiktlig.

– Det var flere kjenninger av politiet. Opplysninger om at de slo hverandre i hodet med øl-flasker. To menn pågrepet for å ha sloss. De ble kjørt inn i arrest, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

En tredje person ble kjørt til sykehuset for undersøkelser. Uvisst om han var part i slåsskampen.

– Han ble senere på natten utskrevet fra SUS. Endte i arresten han og, da han han var beruset og "nauden". Politiet oppretter sak på slåssingen, opplyser politiet.

Rundt en time senere fikk politiet melding om slåssing også i Stavanger.

– Melding om slåssing i/ved en bil i Kannik. Patruljer til stedet og i kontakt med partene. Viste seg å være en ung mann som var i klammeri med familiemedlemmer. Avhør av partene ble tatt, gutten ble kjørt til en kamerat og politiet oppretter sak på forholdet, skriver politiet på Twitter.

Taxisjåfør tok feil av gass og brems

– Uklar melding fra en taxisjåfør om en ladestasjon til el-bil som var påkjørt. Patrulje til stedet og i kontakt med mannen. Det viste seg at det var han som hadde kjørt ned denne ladestasjonen. Han hadde tatt feil av gass og brems. Ingen skade på person, skriver politiet på Twitter.

Hendelsen skal ha skjedd i Haugesund, rundt klokken 01.30.

Mannen anmeldes for Vegtrafikklovens §3 og hans førerkort ble beslaglagt. Eier av ladestasjonen er varslet. Bilen ble ødelagt og måtte taues vekk derfra, opplyser politiet.

I Haugesund kom politiet også over en bil ved Haraldsvang skole i 1-tiden. Fører, en mann i begynnelsen av 20-årene, mistenkes for å ha kjørt i påvirket tilstand. Han anmeldes for dette, samt for besittelse av narkotika. Han fikk sitt førerkort beslaglagt. Det ble tatt prøver av ham.

Kjørt i arrest for avrusing

Rundt klokken 2, natt til lørdag, fikk politiet melding om en svært berust mann som forsøkte å ta seg inn på en adresse i Bryne.

– Patrulje til stedet og kom raskt i kontakt med mannen. Var såpass beruset at han ble kjørt i arrest for avrusing. Blir også anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann. Oppførte seg ugreit, skriver politiet på Twitter.

Klokken 03.43 fikk politiet melding om noen som lyste med lommelykt og laget bråk utenfor en pub på Frøyland, i Time.En politipatrulje dro til stedet og kom i kontakt med noen personer som var på vei vekk derfra i bil.

– Fører av bilen, en mann i slutten av 20 årene, mistenkes for å ha kjørt i beruset tilstand.

Rundt en time senere kom politiet over en bli på Orstad i Klepp, hvor fører mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Mannen, som er i begynnelsen av 30-årene, anmeldes og fikk sitt førerkort beslaglagt.