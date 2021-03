Mann dømt for voldtekt under samboerens epilepsianfall

Blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid dømmes mannen til ett år og ni måneders fengsel, hvorav ett år er betinget, skriver Stavanger Aftenblad.

I tillegg må han betale sin tidligere samboer 75.000 kroner i oppreisning.

Under voldtekten 1. desember 2017 var samboeren i ferd med å ha et epilepsianfall. Han tilsto senere forholdet både overfor samboeren, politiet på stedet og under avhør, men endret senere forklaring til at handlingen var et uhell under forsøk på å stanse epilepsianfallet. Han brukte denne forklaringen også i retten.

Mannen vurderer ifølge sin bistandsadvokat å anke dommen.

