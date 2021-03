Brann i leilighet i Sandnes

Rundt klokken 4.30, natt til mandag, melder politiet på Twitter at nødetatene er på vei til en leilighet i Eidsvollgata i Sandnes.

Politiet opplyser at det skal brenne i første etasje og at det fortsatt er folk inne i bygningen.

Klokken 4.50 er alle leilighetene i bygget evakuert, og røykdykkere er inne i leiligheten som det har brent i. Det var på dette tidspunktet fortsatt mye røyk.

Politiet melder like etterpå at det ikke skal være fare for spredning.

Bygningen det brant i består av to oppganger med brannskille mellom. Tre personer bor/oppholdt seg i den delen av bygningen som det brant i.

En av personene som ble evakuert ble kjørt til SUS for sjekk. Klokken 5 jobbes det med å skaffe husvære til de andre to for resten av natten.

Ifølge politiet ser det ut til at brannen har oppstått i forbindelse med matlaging.