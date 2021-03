Tredje dag på rad med null smittede

Fra å ha helrøde smittetall for en måned siden, er koronaviruset blitt slått effektivt tilbake i Stavanger. Lørdag ble 146 personer testet, og antall nye smittede var 0. Dette var tredje dag på rad med ingen påviste, nye smittetilfeller i Stavanger. Fredag og torsdag var det heller ingen nysmittede etter at henholdsvis 302 og 330 personer ble testet.

Sola kommune rapporterer derimot om nye smittetilfeller. Lørdag ble det oppdaget to nye tilfeller av koronasmitte i kommunen. I begge tilfeller er det snakk om importsmitte, og de to personene var i samme reisefølge og kom til Norge i jobboppdrag. De to har vært i karantene. Smittesporing er iverksatt og de smittede er satt i isolasjon, opplyser Sola kommune.

Sandnes har også svært lave smittetall. Lørdag registrerte Sandnes ett nytt smittetilfelle. Den smittede er en mann i 40-50-årene som har reist til kommunen fra et land med rødt smittenivå. Fredag fikk Sandnes to nye tilfeller, og da var det snakk om to barn mellom 0 og 10 år som var smittet av nærkontakter. Torsdag hadde også Sandnes ingen nye smittetilfeller.