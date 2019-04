Rogaland Frp vil ha narkorazziaer med politihund på skolene

Frp-lag i Rogaland foreslår å sette inn politihunder på videregående skoler som et tiltak for å forebygge narkotikabruk blant ungdom.

Forslaget skal behandles på partiets kommende landsmøte på Gardermoen til helgen. Redaksjonskomiteen har allerede innstilt på at forslaget vedtas, ifølge NTB.

I forslaget vises det til at tallet på unge som blir henvist til ruspoliklinikken har skutt i været, mens politiet forteller om tøffere miljøer med store mengder narkotika som hasj, LSD, amfetamin og kokain. Derfor bør søk etter narkotika i skolens fellesarealer i ordinær skoletid tillates, mener partiet.

– Det forebyggende arbeidet må styrkes for å ivareta skolehverdagen for elever flest, heter det i forslaget

Forslaget støttes av lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Sør-Vest, Per Anders Røsjorde.

– Narkohunder på skoler var jo tillatt tidligere. Det man opplever nå er at videregående skoler er blitt et fristed for narkotikaselgere som vet veldig godt at politiet ikke får lov til å komme hit med hundene sine, sier han, og legger til:

– Dette er blitt en utfordring for tjenestemenn som ønsker å gjøre en god jobb.

I 2013 satte Justisdepartementet en midlertidig stans for razziaer med politihund på skoler etter reaksjoner fra Elevorganisasjonen, som hevdet tiltaket var lovstridig. Så sent som i januar i år anmeldte organisasjonen politiet i Drammen etter en uanmeldt narkoaksjon med hund utenfor Åssiden videregående skole i Drammen.

I Nordland fattet fylkestinget, med stemmene fra Frp, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne (MDG), et lignende vedtak i midten av april.

Røsjorde i Politiets Fellesforbund Sør-Vest sier til RA at det ikke er narkotikabrukerne politiet vil gå etter dersom det åpnes opp for narkhunder på skolene, men selgerne.

– Det vil ikke kunne skape frykt blant elever dersom politiet kommer med narkohunder på skolene?

– Med en god dose sunn fornuft og fremgangsmåte, kan dette gjøres på en fin måte. Jeg tror derfor dette er lite problematisk. Alt handler om takt og tone og hvordan man går fram, sier Røsjorde.

– Hvem er det som selger narkotika på skolene?

– Jeg vil anta at det er jevnaldrende elever, enten fra samme skole eller fra andre skoler, sier han.