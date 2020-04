Rogaland anslår stort økonomisk tap

Et brev underskrevet av ni ordførere i Rogaland varsler Stortinget om viktigheten av støtte i økonomisk turbulente dager med pandemi og oljeprisnedgang i regionen.

En samlet pressemelding sendt til RA skriver:

«Kommunene på Jæren og Nord-Jæren understreker viktigheten av Stortingets anmodningsvedtak til regjeringen om å kompensere kommuner for skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter tilknyttet bekjempelse av pandemien. Kommunene som alle andre organisasjoner har behov for forutsigbarhet i planlegging av sin drift, slik at kortsiktig og smertefulle omstillingsgrep kan unngås.»

«Det bes dermed at det snarest gis mer konkrete svar på hva kommunene kan forvente seg.»

Anslår én milliard

Det er ordførerene i kommunene Sola, Stavanger, Sandnes, Randaberg, Gjesdal, Time, Kleppe og Hå som har underskrevet brevet.

– Det er kritisk med statlige tiltakspakker rettet mot kommuner som er spesielt berørt av epidemien og oljeprisnedgangen, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei, som tok initiativ til brevet.

Ordførerene informerer også om de økonomiske konsekvensene de kan bli utsatt for.

Kommunene anslår at deres samlede mindreinntekter og merkostnader kan utgjøre én milliard kroner.

Stavanger kommune står foran en helårseffekt av tapte skatteinntektene på mellom 150-200 millioner kroner.

Sandnes kommune har beregnet at skattesvikten for første kvartal vil utgjøre 42 millioner kroner.

Sola, Randaberg, Klepp, Hå og Gjesdal anslår at de foreløpige tapte skatteinntektene utgjør opptil 90, 40, 21, 24 og 25 millioner kroner henholdsvis.

«I tillegg kommer betydelige ekstraordinære utgifter som følge av smittebekjempelsen, som foreløpig er under beregning. Dette vil utgjøre om lag 5-6,5 prosent av kommunenes totale driftsbudsjett.»

Brevet inkluderer også NAVs tall på arbeidsledighet på Nord-Jæren, som har en stigning til elleve prosent ved utgangen av mars mot 2,9 prosent før pandemien. Arbeidsledigheten i Rogaland ligger på 10,3 prosent, mot 2,6 prosent før krisen.