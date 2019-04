Røde Kors: Roligste påske på fem år

Når kalenderen viser langfredag 2019 har Røde Kors gjennomført 142 oppdrag av ulike typer, mot 312 på samme tid i fjor.

Ikke siden 2014 har Røde Kors registrert like få oppdrag og skader i fjellet.

– Vi er veldig glade for at ikke flere har hatt behov for assistanse denne påsken. Det er mange folk i fjellene og da er det er godt at de aller fleste nyter påsken uten skader eller andre problemer, sier landsrådsmedlem Marit Haldorsen i Røde Kors.

Hun peker på at påsken 2014, som i år, var sen og at dette er en medvirkende årsak til de lave skade- og oppdragstallene. Fint vær og mindre snø fører til at folk holder seg mer i ro og ikke begir seg ut på lange og krevende turer i fjellet, ifølge Haldorsen.

Røde Kors minner likevel om at det også kan forekomme skader og ulykker uavhengig av vær og vind. De fleste skader som blir behandlet i påskefjellet er bruddskader, forstuinger og sårskader.

– Hvis alle følger fjellvettreglene, sjekker vær- og skredvarsler jevnlig og i tillegg husker på solkrem, ekstra mat og drikke i sekken, håper vi den gode trenden med færre oppdrag fortsetter de siste tre dagene av påsken, sier Haldorsen.