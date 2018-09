Risa scoret i U21-seier

Rogalandsavis

Nederlandproff Morten Thorsby sto bak både det andre og det tredje norske målet i Baku tirsdag, etter at Birk Risa hadde gitt Norge ledelsen.

– Det klart viktigste i dag var å ta tre poeng. Det klarte vi, og det er en sterk prestasjon. Nå henger vi fortsatt med i EM-kvalifiseringen, og det er vi veldig glade for. Dette var en viktig og herlig seier på en halvgod dag, sa landslagstrener Leif Gunnar Smerud til fotball.no etter kampen.

– Ba om respons i pausen

Han var fornøyd med måten det norske laget løftet seg i annen omgang.

– Jeg ba om respons i pausen, og det fikk jeg. All honnør til guttene og kaptein Morten Thorsby som gikk foran på en fantastisk god måte i starten av annen omgang. Annen omgang er godkjent, og jeg synes vi har ganske god kontroll selv om vi har ting vi skal jobbe med og rette på til neste kamp, sa Smerud.

Seieren betyr at Norge står med 14 poeng etter åtte spilte kamper i kvalifiseringen. Det er samme antall som Irland, som røk 0–6 for gruppeleder Tyskland tirsdag. Tyskerne står med 19 poeng når to kamper gjenstår.

Kun gruppevinneren går direkte til EM-sluttspillet i Italia og San Marino neste sommer. De fire beste gruppetoerne skal ut i omspillskamper om de to siste plassene i sluttspillet.

Alt tyder på at Tyskland tar gruppeseieren i Norges gruppe, mens det vil bli en jevn og tett kamp om annenplassen.

Norge avslutter EM-kvalifiseringen med bortekamp mot Tyskland og hjemmekamp mot Aserbajdsjan.

Slepphendt keeper

Etter en søvndyssende første omgang innledet det norske laget de siste 45 minuttene med et smell. En slepphendt aserbajdsjansk keeper bidro sterkt til det.

Kun tre minutter var spilt da Ajax-proffen Dennis Johnsen dro seg innover i banen fra venstre og løsnet et ikke altfor hardt skudd mot det aserbajdsjanske målet. Keeper Kamran Ibrahimov ga likevel retur, og fra kloss hold hadde venstreback Birk Risa en enkel jobb med å sende gjestene i ledelsen.

Scoringen var Odd-spillerens første på U21-landslaget.

Kun to minutter etter ledermålet oppsto en situasjon som var til forveksling lik foran Aserbajdsjans mål. Molde-juvelen Erling Braut Haaland sendte av gårde et skudd fra 18 meter, som keeper Ibrahimov igjen ga retur på.

Norges kaptein Morten Thorsby var våkent framme og trillet enkelt ballen i mål til 2-0-ledelse.

Skapte spenning

Da virket hjemmelaget rystet, men et hjørnespark like etter skapte nytt liv i kampen. Det norske laget maktet ikke klarere ballen etter at Aserbajdsjans kaptein forlenget corneren med hodet, og keeper Sondre Rossbach klarte heller ikke stoppe den påfølgende avslutningen fra Baris Ekincier.

14 minutter før slutt stanget imidlertid kaptein Thorsby inn sitt andre mål for dagen og punkterte kampen.

Haaland fikk sin U21-landslagsdebut tirsdag uten å tegne seg på scoringslista.

Seieren var Norges fjerde strake etter den ulykksalige starten på kvalifiseringen. Smeruds mannskap ble fratatt seieren i åpningskampen mot Kosovo etter å ha benyttet en ikke-spilleberettiget spiller, og i kamp nummer to ble det også et leit poengtap mot Israel.

Siden har imidlertid pilene kun pekt oppover.

