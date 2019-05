Riksrevisjonen skal gå gjennom Kielland-saken på nytt

For 39 år siden, 27. mars, kantret plattformen «Alexander L. Kielland» på Ekkofiskfeltet i Nordsjøen. 123 personer omkom, og 89 overlevde. Nå har Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité besluttet å sende saken over til Riskrevisjonen slik at ulykken kan granskes på ny.



Det går fram av et brev som komiteen har sendt til Kielland-nettverket fredag. Nettverket representerer etterlatte og overlevende etter ulykken.

– Kielland-nettverkets styre er svært glad for denne beslutningen. Vår forventning er at dette munner ut i en rapport med påfølgende høringer på Stortinget. Dette er et veldig viktig steg for pårørende og etterlatte, sier styreleder Kian Reme i en pressemelding fredag kveld. Han mistet selv en bror i ulykken.



– Har aldri blitt ro om saken

I pressemeldingen påpeker nettverket at den offisielle norske granskingsrapporten som kom i 1981, slo fast at ulykkesårsaken var en sprekk eller sveisefeil som hadde oppstått under byggingen av riggen på verftet i Frankrike.



«Dette avviste imidlertid den franske granskingskommisjonen som ble nedsatt etter ulykken. Den franske kommisjonens rapport fra 1985 har aldri blitt behandlet av det offisielle Norge – den er ikke engang oversatt til norsk. I årene etterpå har det aldri blitt ro om saken. Pårørende og overlevende har fortsatt, snart 40 år etter ulykken, en rekke ubesvarte spørsmål», skriver de.

29. april møtte Kielland-nettverket ledelsen i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité. Der oppfordret de dem til en ny gjennomgang av ulykkesårsakene.



– Vi har visst i lenger tid at Regjeringen ikke vil bruke sin mulighet til å sette ned en ny granskingskommisjon. At saken nå gis i oppdrag til Riksrevisjonen, er et veldig viktig steg. Vårt arbeid for ny offentlig gransking er dermed ikke over fra vår side, men Kontroll- og konstitusjonskomiteens beslutning er et viktig gjennombrudd. Slik vi forstår det er innstillingen enstemmig i komiteen. For Kielland-nettverket er det viktig at det er partipolitisk bredde bak dettes, heter det i pressemeldingen.

– Et stort gjennombrudd

Historieprofessor ved Universitetet i Stavanger, Marie Smith-Solbakken, har stått i spissen for en større kartlegging av Kielland-ulykken. Dette forskningsarbeidet mener Kielland-nettverket gir et langt mer sammensatt bilde enn det som er presentert i den offisielle årsaksforklaringen til ulykken.

Smith-Solbakken mener det er et stort gjennombrudd at Riksrevisjonen nå skal gå gjennom «Kielland»-saken på nytt, uttaler hun til Stavanger Aftenblad.

– Vi skal lytte til de etterlatte og de som overlevde. Et massivt flertall av de er ikke fornøyde med svarene de har fått. Vi har en forpliktelse moralsk overfor de menneskene, sier hun.

