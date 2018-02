Rekordmange unge tar medisin for migrene

Rogalandsavis

Aldri før har så mange unge mennesker i Norge tatt migrenemedisin. I aldersgruppen 15–19 år var økningen på 66 prosent fra 2006 til 2016.

Tallet kommer fra Reseptregisteret, der det også kommer fram at økningen er på 29 prosent i aldersgruppen 20–24. Blant 25-29-åringer er økningen på 16 prosent, melder NRK.

– Vi har en stresset generasjon som samler på nederlag – det trigger migrene, sier nevrolog og migreneekspert Monica Drottning-Rønne. Hun mener økningen er reell og skyldes en stresset generasjon med flere ting å tenke på enn tidligere generasjoner.

– Før i tiden var søvn, sukker, sult og stress triggere for migrene. I dag er det i hvert fall to «s-er» til: skjelett og skjerm. Vi har en stresset generasjon som sover uregelmessig, spiser for sjelden og ofte usunt. Stresset setter seg i musklene. Alt dette er triggere til migrene, sier Drottning-Rønne.