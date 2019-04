Rekordmange klager på humorinnslag i NRK

Sekretær Erik Skarrud sier antallet klager er på normalt nivå, men sier Satiriks likevel stikker seg noe ut.

– Det har vært en del klager mot Satiriks i høst og vinter, men det har aldri vært så mange som nå, sier sekretær Skarrud i Kringkastingsrådet til Medier24.

Av alle klagene er hele 100 rettet mot humorprogrammet som lager ukentlig satire over nyhetsbildet. Særlig forbannet er mange av klagerne på at komikerne utga seg for å være politikere under en miljødemonstrasjon for barn og et innslag hvor utdrag fra Anders Behring Breiviks manifest ble oversatt til nynorsk og forsøkt spredt i kommentarfelt, blant annet i avisen Resett.

– NRK Satiriks saboterer Dagsnytt 18, de saboterer en demonstrasjon foretatt av barn og unge foran Stortinget. Og det gjelder dessverre ofte: De mobber, trakasserer og gjør narr. Bare man i NRK sier at noe er humor, så er altså alt tillatt og alle hensyn og etiske fordringer kan legges til side, skriver en av klagerne.

Saken om Breiviks manifest er varslet klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) og klagene knyttet til denne saken vil derfor ikke bli behandlet av rådet under møtet torsdag.

Også en nyhetssak om forhold ved sykehuset i Flekkefjord har resultert i mange klager mot NRK. Mange mener statskanalen tok for hardt i under dekningen og at reporterne ikke kritiserer ledelsen ved sykehuset.

– Hva er det som gjør at dere lager så ensidig vinklet reportasje om et velfungerende og flott lokalt sykehus, spør en av klagerne.

