Rekordår for forbrukerklager

Rogalandsavis

De fleste klagene på strømbransjen gjaldt telefonsalg og villedende markedsføring. Her kom det inn over 1500 klager i fjor.

LES OGSÅ: Kristoffer Joner skadd i ulykke

– Mange forbrukere opplever å bli kontaktet av pågående strømselgere som tilbyr abonnement som viser seg å koste mer enn de gir inntrykk av, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet).

– Strøm utgjør en betydelig kostnad for forbrukerne, og dette er et marked vi også vil følge tett i året som kommer, sier hun.

LES OGSÅ: Tripadvisor-brukere: – Dette er Rogalands beste hoteller

Mange klager også på at de blir oppringt av selgere av aviser eller magasiner, til tross for at de har reservert seg mot telefonsalg.

I tillegg ergrer mange seg over å motta gratisaviser eller uadressert reklame, tross reservasjon.