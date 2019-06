Regjeringen vil skape flere møteplasser for ungdom

Målgruppen skal være barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov. Hensikten er å bedre oppvekst- og levekår.

Pengene, som gis gjennom tilskuddsordningen «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn», retter seg mot 18 norske byer.

– Jeg er utrolig glad for å se at byene ønsker å styrke tilbudet av møteplasser for barn og ungdom ytterligere. Disse storbymidlene vil føre til at barn og ungdom i byene får gode møteplasser og trygge arenaer når de er sammen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Byene som er omfattet av ordningen, er Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden og Gjøvik.

Arbeid som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, er vektlagt i forbindelse med tilskuddene. Også samarbeid mellom frivillig sektor og kommuner er trukket fram.

