Av Steinar Schjetne

– Vi jobber nå med systemer for å få til en mulig hjemhenting av barn, først og fremst dem som er foreldreløse, sa statsminister Erna Solberg (H) på NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen.

Hun understreker at det i dag ikke er aktuelt for regjeringen å hente hjem verken IS-krigere eller mødrene til deres barn, men at det jobbes med å finne og identifisere foreldreløse barn med norsk statsborgerskap eller barn som er født i IS-områder av norske foreldre.

Tidligere har det tilsynelatende vært uaktuelt for norske myndigheter å hente hjem norske barn som eksempelvis har vært født i IS-områder, flyktningleirer eller som er blitt tatt med fra Norge av foreldre som ønsket å slutte seg til IS. Men arbeidet Solberg nå opplyser om, har pågått «i lengre tid», ifølge statsministeren. Norge samarbeider blant annet med andre europeiske land for å avklare barnas nasjonalitet.

– Regjeringen er like opptatt av dette og de berørte barna som det norske folk er, sier Solberg.

Før påske viste en undersøkelse gjengitt i VG at to av tre nordmenn – 65 prosent – mener myndighetene bør sørge for at disse barna blir hentet hjem til Norge. Nyheten tirsdag blir opplevd som en klar snuoperasjon fra regjeringen.

Støre: Solberg er på glid

– Vi mener det er et godt signal at regjeringen snur og ønsker å hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere, sier generalsekretær Camilla Viken i Unicef. Hun understreker at organisasjonen mener at også barn som fortsatt har foreldre, har rett til å få komme til Norge.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre oppfatter på sin side at «statsministeren er på glid» i spørsmålet, som er betent også blant regjeringspartiene, spesielt på grunn av Frps restriktive holdning. Ulike stemmer i partiet har i varierende grad stilt seg negative til å hente hjem norske barn som har vært i IS-områder.

– Dette handler om barn som ikke selv har utvirket at de er der de er. Vi har ansvar for å gjøre det vi kan for å få dem hjem, sa Støre i Politisk kvarter.

Regjeringen gjør likevel ikke nok ved bare å hente foreldreløse barn, mener SVs Karin Andersen.

– Det må være klinkende klart at den norske stat har ansvar for alle norske barn, uansett hvor vanskelig det er praktisk eller politisk. Ingen av barna har skyld i foreldres kriminalitet. Derfor må alle hentes, sier hun til NTB.

Barn: Det var kuler og krig

– Vi vet foreløpig ikke hvem som er norske barn, særlig ikke hvis de er foreldreløse. Vi må konstatere deres identitet og nasjonalitet og gi dem et norsk statsborgerskap hvis de har norske foreldre. Det er ganske krevende, sier hun.

– Samtidig må vi sørge for at vi ikke tar imot andre lands IS-krigere som er fedre til noen av disse barna, og at vi ikke får andre som kommer til Norge og påberoper seg familiegjenforening og annet, sier Solberg.

Hun poengterer at myndighetene ikke hadde kunnskap om de fem norske barna, som er mellom ett og sju år, som er intervjuet i Aftenposten tirsdag. Barna er i flyktningleiren al-Hol i Syria uten sine foreldre. De var sammen med en venninne av deres mor da avisen besøkte flyktningleiren i begynnelsen av april. De to eldste barna er født i Norge og snakker flytende norsk. Faren er drept, og moren deres skal ha forsvunnet da hun gikk for å hente vann til barna i Baghouz.

Flere norske barn og deres mødre sitter i flyktningleiren al-Hol nord i Syria.