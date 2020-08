Årets ONS i Stavanger måtte kanselleres etter at myndighetene la ned forbud mot arrangementer over 500 personer. Nå vil regjeringen foreslå å bevilge 21 millioner kroner til stiftelsen for å kompensere deler av underskuddet for årets avlysning.

Det melder Olje- og energidepartementet i en pressemelding fredag.



ONS-arrangementet går over fem dager i Stavanger og er et av verdens ledende energimøtesteder med rundt 70 000 besøkende fra 100 nasjoner. De nasjonale ringvirkningene fra arrangementet anslås til 1-1,5 milliarder kr.



– ONS har vært en viktig møteplass for et bredt spekter av aktører i energibransjen i en årrekke. ONS har vært den viktigste regionale, nasjonale og internasjonale møteplassen i Norge siden 1974 innen olje og gass, og de siste årene også innen fornybar energi. Jeg er glad for at vi nå sikrer at de kan gjennomføre messen i 2022 som planlagt, sier olje- og energiminister Tina Bru, i pressemeldingen.

LES OGSÅ: ONS-konsekvensene: – Det er snakk om tap av millionbeløp



Store kostnader var allerede påløpt i planleggingen av årets arrangement, og avlysningen har ført til en svært krevende situasjon for non-profit stiftelsen. Siden konferansen bare arrangeres annethvert år, har ONS falt utenfor de øvrige Covid-19-kompensasjonsordningene.



Derfor vil regjeringen legge frem for Stortinget at ONS får kompensert 21 millioner for å dekke deler av underskuddet. Stifterne på sin side vil også bidra økonomisk for å forhindre avvikling, heter det i pressemeldingen.



Regjeringen tar forbehold om at kompensasjonen godkjennes av ESA (Eftas overvåkingsorgan) og at Stortinget gir sitt samtykke.