Redd Barna refser bomaksjonister

Rogalandsavis

– Å kuppe andres kampanje for eget formål er ikke greit. Det tror jeg er åpenbart for alle, sier kommunikasjonssjef Line Hegna i organisasjonen Redd Barna til RA.

Hun reagerer sterkt på at motstandere av den nye bomringen på Nord-Jæren bruker en av Redd Barnas kampanjer til inntekt for egen sak.

Siden mandag forrige uke har et innlegg med en lenke til Redd Barnas aksjon om barns rett til fritid ligget ute på Facebook-gruppen «Bomfritt Jæren – NOK er NOK». Med kampanjen ønsker Redd Barna å rette søkelyset mot at nesten alle barn og unge i dag deltar på fritidsaktiviteter, men at noen barn holdes utenfor.

«Dette handler blant annet om økonomi, fordommer, tilrettelegging og språk», heter det på kampanjesiden til organisasjonen. Målet deres er å samle inn minst 3.000 underskrifter til saken, samt innspill til hvordan landets ordførere kan rive ned barrierene som gjør at barn ikke får delta i fritidsaktiviteter. Alle underskrifter og forslag vil siden bli viderebrakt ordførerne i hver enkelt kommune.



LES OGSÅ: «Luksusfellen»-Hallgeirs bomringråd (RA+)

Oppfordres til å signere

Det er altså i denne saken bomaksjonister finner en naturlig link til sin egen kampanje mot de nye bomringene som iverksettes på Nord-Jæren fra 1. oktober. I innlegget på Facebook-gruppen, som er merket godkjent av administrator, skriver innleggsforfatteren om Redd Barna-kampanjen: «Dette har VIRKELIG NOE MED BOMAVGIFTENE Å GJØRE! Foreldre har ikke råd til å la barna gå på fritidsaktiviteter på grunn av bomringene og rushtidsavgift. Og barna har ifølge barnekonvensjonen rett og krav på å kunne holde på med fritidsaktiviteter».

Deretter oppfordres medlemmene til å signere Redd Barna-kampanjen, samt legge ved en kommentar om hvordan bomavgiftene går utover barns fritid. «Så vær så greie å la dette innlegget stå hvis vi virkelig skal få litt mer gjennomslagskraft i bomsaken!» avsluttes det med.



LES OGSÅ: 400.000 underskrifter mot bompenger

Slettet innlegget

Onsdag formiddag hadde 287 personer likt innlegget, 69 hadde delt det og 238 hadde kommentert det med «signert». Til sammen teller gruppen nærmere 60.000 medlemmer.

Kommunikasjonssjef Line Hegna opplyser til RA at de tirsdag ble gjort oppmerksomme på innlegget, blant annet gjennom RA.

– Vi vil kontakte gruppen og be dem om å fjerne koblingen fra siden deres til vår kampanje i innlegget, sier hun, som foreløpig ikke har tall på hvor mange bomaksjonister som har signert oppropet deres.

Sigurd Sjursen, leder for aksjonsgruppen «Bomfritt Jæren – NOK er NOK», var ikke kjent med innlegget da RA kontaktet ham onsdag. Etter å ha undersøkt saken nærmere, sier han dette:

– Nå har jeg slettet det. Så vidt jeg vet er det ingen av våre administratorer som har godkjent innlegget, og det er ikke tråd med hva vår side skal brukes til. Vi oppfordrer våre medlemmer til ikke å reklamere for andre sine saker på siden vår, sier han.



LES OGSÅ: Avinor søker bomfritak på Sola

Avviser kupping

Bak Redd Barna-innlegget på bomaksjonsgruppen står Linda-Merete Antonsen fra Sola. Hun understreker at innlegget ikke er lagt ut for «å kuppe noens kampanje for egen vinning».

– Dette ble gjort for å dele Redd Barnas viktige jobb, da denne kampanjen også omfatter foreldres økonomi. Det er mange lavinntektsfamilier og aleneforsørgere som kommer til å slite økonomisk når de nye bomringene trer i kraft og rushtidsavgiften kommer. Det vil få konsekvenser for barna og deres mulighet for fritidsaktiviteter, argumenterer hun i en e-post til RA.

– Derfor ble kampanjen delt for at folk som blir rammet skal få si sin mening og støtte Redd Barna sin kampanje og støtte oppunder barns rettigheter til fritidsaktiviteter, skriver Antonsen, som mener å kunne dokumentere at administratorer på Facebook-gruppen «Bomfritt Jæren – NOK er NOK» har godkjent innlegget hennes.



LES OGSÅ: – Gruppen risikerer å ende opp som en tom protest (RA+)

Andre hindre

Aksjonskupping eller ei: Har bomaksjonistene et poeng i at de nye bomringene kan stride imot barnekonvensjonens artikkel om barns rett til fritid? Kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna mener det er å dra argumentasjonen for langt.

– Jeg kan forstå det økonomiske argumentet, for økonomi er blant hindrene for at enkelte barn skal få delta på fritidsaktiviteter. Vi ber om innspill til hva kommunene kan gjøre annerledes, og om noen mener bompenger er et hinder i sin kommune, skal selvfølgelig ordførere få høre det, sier Hegna.

– Men når vi ser totalt i landet er det ikke bompenger som står øverst på lista over hindre for å komme inn på fritidsarenaer. Det handler i stedet om språkbarrierer, om funksjonsnedsettelse og et mer sammensatt økonomisk bilde, for eksempel at medlemskontingenten og utstyret til fotballtreningen er så dyr at man ikke har råd til å delta, sier hun.

Hegna opplyser at Redd Barna med jevne mellomrom snakker med barn og unge over hele landet om utenforskap.



LES OGSÅ: Endelig forståelse for at bompenger svir