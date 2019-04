Av Elisabeth Bergskaug - ABC Nyheter

– Er det ikke snart på tide at Ropstad tar steget inn i det tjueførste århundret og slutter å tro at det kun er A4-familien med mor, far, barn og deltidsarbeidende mor som er som er oppskriften på det gode familielivet og lykkelige barn, spør Anette Trettebergstuen (Ap) ABC Nyheter.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) blir i helgen valgt til partileder for Kristelig Folkeparti når partiet holder landsmøte i Stavanger.

– Ville innskrenke kvinners rettigheter

De siste ukene har Ropstad gjort flere store intervjuer i norske medier. Trettebergstuen er kvinnepolitisk leder i Arbeiderpartiet, og reagerer på hvordan KrFs påtroppende leder snakker om familieliv.

– Enhver som leser intervjuet med Ropstad i Dagens Næringsliv ser at det er mor, far, barn med mor hjemme som er hans ideal.Hovedgrunnen til at KrF er i regjering er fordi de ville innskrenke kvinners rettigheter og også sikret seg vetorett slik at kvinner ikke skal få tilgjengelig informasjon om egen kropp og foster. Ropstad er redd kvinner vil ta valg han og Krf ikke liker, sier Trettebergstuen.

I intervjuet i Dagens Næringsliv viser Trettebergstuen til at Ropstad sier at foreldre i dag jobber så mye at det er vanskelig å få nok tid til barn og familieliv. Til avisen sier Ropstad sier blant annet:

– Før KrF var i regjering var det ikke familieminister og familiedepartement, et symbol på hva jeg mener er den viktigste institusjonen i samfunnet for trygge barn og god oppvekst. Vi må legge til rette for at flest mulig ønsker å leve sammen.

Håper KrF endrer kurs

Trettebergstuen er fullt klar over forskjellene i KrF og Arbeiderpartiets politikk.

– At KrF, med Ropstad i spissen, ikke ønsker at lhbt+ personer skal kunne gifte seg eller få barn, er dessverre gammelt nytt. Og for n’te gang kommer angrepene på far og med mor sin selvstendige rett til deler av foreldrepermisjonen, sier hun.

Ap-politikeren håper KrF vil bruke helgens landsmøte til å stake ut en ny kurs for familiepolitikken.

– Det KrF burde jobbe for er en familiepolitikk som styrker alle familiekonstellasjoner. Som gjør at også mor kan jobbe uten å føle skyld eller skam. Som styrker kvinners muligheter i alle kulturer og miljøer i Norge til å kunne forlate destruktive og dårlige forhold. Jeg håper virkelig at landsmøtet til KrF også sier de vil fremover og ikke bakover, avslutter hun.

Ropstad: «Konfliktlinje mot venstresiden»

I Dagens Næringsliv-intervjuet omtaler Ropstad familiepolitikk som en «tydelig konfliktlinje mot venstresiden».

Kjell Ingolf Ropstad har ingen planer om å endre kurs og forsvarer KrFs linje i familiepolitikken. Han sier partiet ønsker å legge til rette for at det skal være enklere for familier å kombinere arbeid og foreldrerollen.

– KrF vil ha mer frihet og rom for familien. Arbeiderpartiet vil ha mindre frihet og styre mer av familiens hverdag. Når Arbeiderpartiet snakker om familiene så handler det om å oppfylle andre mål enn å styrke familiene, sier Ropstad til ABC Nyheter.

– 50 arbeidsdyktige år

Ropstad og KrF mener også at arbeid og arbeidslinja er viktig.

– Men vi trenger et arbeidsliv som ikke sliter ut familiene. Arbeidslinja må ta høyde for at vi har 50 arbeidsdyktige år, der noen av og til ser at barna krever litt mer i noen av disse årene. Vi ser at familiene ønsker å kombinere arbeid og foreldrerollen. Det legger vi til rette for, med respekt for at foreldre, unger og familier er ulike, og har ulike faser og gjør ting ulikt ettersom barna vokser til, sier den påtroppende KrF-lederen.

KrF har fått inn 50 resolusjonsforslag til helgens landsmøte. Resolusjonskomiteen har innstilt 14 av forslagene til mulig behandling på landsmøte. Av disse handler tre om familie og oppvekst.

Pappapermisjon er et av temaene som er ventet å skape størst debatt på landsmøtet, og hvor partiet har flere alternative løsninger å velge mellom.

