Rapuzzi avgjorde på tampen

Før kampen:

Oilers møter i dag Stjernen i årets bamsekamp i DNB Arena. Her samles det inn bamser til veldedig formål og publikum lar dem regne på isen ved første scoring til Oilers.

Arrangementet, som nå er et samarbeid mellom Stine Sofies stiftelse, Oilers og McDonalds, har blitt et svært populært innslag blant de yngste - og det er ikke til å legge skjul på at det er et mektig skue å se når bamsene hagler fra tribunen og ut på isen.

Paul Traynor var mannen som laget det første "bamsemålet" i Oilers-historien. Dette skjedde i 2013.

Sportslig sett er situasjonen for Oilers nå at laget har gått forbi VIF og ligger på 5. plass etter den sterke seieren torsdag mot Lillehammer på borteis. Likevel er det nok for langt opp til LIK i forhold til fjerdeplassen med 12 poengs forskjell.

I torsdagens oppgjør var for øvrig Henrik Holm den store profilen. Keeperen sto strålende og vippet kampen i Oilers favør.

– Vi ble veldig presset både i andre og tredje periode. Samtidig synes jeg vi forsvarte ledelsen på en brukbar måte, sa Holm etter kampen.

Kveldens motstander Stjernen sliter og ligger nest sist. Lokale Joakim Hjelm mangler.

– Jeg har gjort et mindre inngrep i kneet og er ute en liten periode, sier han i en SMS til RA.

Tidligere Oilers-helt Petter Røste Fossen spiller dog.

Brock Trotter venter fortsatt på arbedstillatelse.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Strøm, Johannesen - Lorentzen, Forsberg, Salsten.

2. rekke: Bøen Rokseth, Mostue - Cornet, Soares, Rapuzzi.

3. rekke: Gedig, Sveum - Hoff, Djupvik Løvlie, Søberg.

4. rekke: Sæland Rødne, Humphries - Børresen, Kokkala, Medhus.