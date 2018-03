Rogalandsavis

I desember 2017 uttrykte to ungdommer anger i retten da de ble dømt for tre ran i Stavanger. Onsdag må de igjen møte i Stavanger tingrett, tiltalt for nye ran.

De to ungdommene er sammen med fire andre tiltalt for å ha ranet en mann og gitt ham støt med elektrosjokkvåpen, ifølge Stavanger Aftenblad.

Ranet skjedde 27. mars i fjor, i Revheimsveien i Stavanger.

De seks ungdommene skal ha holdt den fornærmede fast, for så å gi ham flere støt. De skal også ha holdt en kniv og en pistollignende gjenstand mot fornærmede, og truet til seg 90 gram marihuana, kontanter, klær og en mobiltelefon fra mannen.