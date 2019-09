«Ranheim er ingen drømmetrekning»

Følg RA Sporten på Facebook!

Selv om laget på papiret kanskje er svakere enn Odd og FKH kan det være nyttig å ta en pust i bakken og se litt bak akkurat spillerstall og merittliste.

Viking har møtt trønderne to ganger før i år i serien og fangsten er ett poeng. Først fikk de bank med 5-2 på bortebane. Så ble det 2-2 på Viking stadion - etter at Viking kollapset mot slutten.

Dette vil bli en semifinalekamp hvor Viking har alt å tape, mens Ranheim har alt å vinne. Psykologien i det skal ikke undervurderes.

Det dummeste Viking og omgivelsene kan gjøre er å tro at dette vil gå av seg selv. Å booke hotellrom i Oslo til cupfinalefest er vås.

Det var nok av folk som brant seg på det i 2015 da Sarpsborg 08 skulle være et lett semifinalebytte.

I Ranheim vil Viking møte et lag som vet at de kan slå Viking. De vil også møte et lag som vet de kan hente opp Viking.

Det eneste som kan være en fordel for Viking er at Ranheim kjemper en desperat kamp for å overleve i Eliteserien. Der Viking på trygg plass har luksusen med å kunne hvile spillere inn mot en semifinale må Ranheim prioritere annerledes.

Det som uansett er sikkert er at det vil bli cupfest og et potensielt kjempestort øyeblikk på SR-Bank Arena.

Et av de øyeblikkene serverte også Viking i Aalesund torsdag kveld. Selv om ikke kvartfinalen vil bli husket som velspilt var det nok av nerver og kontroverser for flere måneder.

For å ta kontroversene først; selvsagt skulle Aalesund hatt straffe. Da Viljar Vevatne felte Thrandarsson på overtid av ordinær tid var det så klart som det kan bli.

At dommer Steen ikke blåste handlet nok aller mest om feighet. Han våget ikke å avgjøre kampen.

Det er lett å skjønne at Lars Bohinen var rasende. Hadde det samme skjedd med Viking hadde det kokt i Stavanger.

I en slik situasjon skal man også tillate seg å føle litt med motstanderen.

Totalt sett var det likevel greit nok at Viking gikk videre.

Laget produserte nok sjanser de siste 25 minuttene av første omgang til at det gjerne kunne stått 2-1 eller 3-1 til pause.

De siste 75 minuttene, inklusive ekstraomganger, var ikke spreke. Begge lag hadde sine muligheter, men Viking hadde flest.

I fotball er det lov å ha flaks. Det hadde Viking i det avgjørende øyeblikket i Ålesund. Derfor er de i semifinalen.

Om det nå skulle bli cupfinale til slutt må det uansett være lov å drømme seg litt bort.

Hvor gøy hadde det ikke vært med et skikkelig derby mellom Viking og FKH på Ullevaal?

Til slutt må man nok en gang lovprise Bjarne Berntsen og co. for den vanvittige sportslige snuoperasjonen som har vært gjort.

For mindre enn to år siden lå Viking med brukket rygg. Berntsen ble kalt dinosaur og lite minnet om en klubb som nå jager titler og spill i Europa.

Fotballens verden er forunderlig.

Ikke minst er den full av ekstremt selvforsterkende effekter. Nå slår de like sterkt inn på den postive siden som de gjorde på den negative for et par år siden.

Gratulerer, Viking!