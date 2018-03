Rogalandsavis

Da Bjarne Berntsens kandidatur som ny trener/manager ble kjent før jul skrev jeg at «det er bare å rive sølvpapiret av kinderegget» – ettersom klubben ville få sårt tiltrengt påfyll på så mange samtidige felt med ringreven fra Figgjo.

Etter at Bjarne har fått virket i snart tre måneder mener jeg han har levert varene – godt støttet av resten av klubben. Forskjellen er merkbar.

Det mest åpenbare plusset er troppen. Der det i fjor knapt var mulig å spille med to fulle lag på trening mønstrer nå Viking en tropp på 26 mann. Dobbeltdekningen gir muligheter og sårt tiltrengt konkurranse. Bredden kommer som et direkte resultat av nøysom kløkt i overgangsmarkedet.

Jo da. Fire av spillerne er lånt inn (Østigård, Nakkim, Salte Johnsen og Hallam). Men at klubben samtidig har sikret seg artisten Zlatko Tripic og rutinerte Rolf Daniel Vikstøl permanent er solid. Legger du til at de har en rimelig kjøpsklausul liggende på Tord Johnsen Salte, og at de kun har brukt 50.000 kroner i rene overgangspenger (Thorstvedt), står dette til M+. Spesielt med tanke på at Viking ikke var i markedet da resten av Fotball-Norge handlet i høst.

De eneste tydelige minusene jeg kan se nå er mangelen på et skikkelig beist av en høyreist targetspiss til plan B i 4-3-3 (spesielt om Udo forsvinner) – og litt mangel på rutine/høyde i midtforsvaret. Samtidig kan en ikke forvente å klare alt på et superstramt budsjett.

Økonomien er det andre store åpenbare plusset. Klubben har klart å kutte kostnadene til beinet samtidig som inntektene øker i forhold til budsjett. Vikings forutsetninger og handlekraft kan endre seg ganske drastisk til det positive i løpet av sesongen. Her spiller også Berntsen inn. Å hente Børge Moi Nilsen hjem på markedssiden var smart – og det hadde neppe skjedd uten et BB-comeback. Selv om det hele fortsatt er ekstremt sårbart for svake resultater sportslig, virker det endelig å ha snudd i Jåttåvågen.

Fotballmessig er det lett å se forskjell på Viking fra i fjor. Laget er langt mer direkte i stilen, mer kompakte – og det er en helt annen bevissthet og gjenkjennelighet i spillestil. Den evinnelige balltrillingen i bakre ledd er erstattet med vilje til å true motstanderen ved første glimt av ubalanse. Samtidig er planen for å bryte ned et etablert forsvar langt mer tilpasset det ferdighetsregisteret, og de relasjonelle ferdighetene, spillerne faktisk har. Det var noe naivt og romantisk over Viking i fjor. Det er det ikke nå.

Det er også lett å bli begeistret for måten Tord Johnsen Salte egenhendig gjør Viking mer direkte på i sin dype rolle. Han ser først det vanskeligste alternativet framover på banen – før han orienterer seg bakover mot enklere løsninger. Unggutten er ikke redd for å tre crossere opp på kantene. Da tvinges medspillerne til å bli med framover.

På grunn av den svært lille troppen måtte også Viking være forsiktige med treningsbelastningen i 2017. For å unngå skader ble spillerne raskt tatt ut av vanlige fotballøkter om det var tegn på tretthet. Nå kjøres spillerne i mye større grad i kjelleren. Her er det stor nok tropp til å håndtere småskadene som kommer som følge. Treningsmengdene er ifølge de involverte økt kraftig. Ser en det opp mot alle de sene baklengsmålene i fjor framstår det som et helt nødvendig trekk.

Berntsens oppgjør med språkbruk og væremåte på trening var også helt på sin plass. Enkelte av de eldre spillerne fikk herje fritt med noen av de yngste på en måte som ikke hører hjemme noe sted i fjor. Dette måtte bort.

Hvor gode motstanderne til Viking vil være er vanskelig å vite helt sikkert. En kan stirre seg blind både på stall, forutsetninger og hvem som eventuelt trener motstanderne i Obos-ligaen. Hvor mange prosent alle vil heve seg, fordi aristokraten Viking kommer på besøk, er uansett den ukjente faktoren. Noe blir det garantert.

Derfor har spillerne også baller som legger presset så til de grader på seg selv som flere av bærebjelkene i laget nå har gjort. Det kan også straffe seg. Stallen til Viking er på papiret blant de beste. Men fortsatt neppe den i særklasse beste i divisjonen.

Summen av det hele er likevel grei å regne seg til før seriestart. Forutsetningene for å levere søndag klokken 18.00 er radikalt forbedret i Viking. Og stort mer kunne man ikke forlange.

Nå er det snart opp til spillerne å levere poengene som kreves for å gå opp.