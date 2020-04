Raja er ikke klar til å blåse i gang fotballen

Følg RA Sporten på Facebook!

I Stortingets muntlige spørretime onsdag tok Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen opp når elitefotballen kan sparkes i gang igjen.

Hun viste til at Norges Fotballforbund (NFF) har laget et forslag til et regime for hvordan kamper kan spilles innenfor dagens smittevernregler.

– Vil statsråden nå blåse i fløyta og la fotballen starte opp igjen? spurte hun.

– Statsråden kommer ikke til å blåse i noen fløyte umiddelbart, kom det kontant fra Raja.

Ministeren understreket gang på gang at regjeringen baserer sine beslutninger om åpning av samfunnet, også idretten, på de faglige rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er ikke slik at statsråden kan komme ut av garderoben og blåse i fløyta, og så er vi i gang, sier Raja.

– Jeg har vært i dialog med idretten. Det har også departementet mitt og regjeringen vært.

Han viste til at åpningen av samfunnet må skje gradvis og kontrollert. Regjeringen har varslet at åpning av skolene og sikring av viktige yrker står øverst på prioriteringslisten når det gjelder å rulle tilbake restriktive tiltak.

– Fotballen skal komme i gang igjen, men det vil den gjøre først når helsemyndighetene gir tommel opp for det.

