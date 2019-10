– Jeg må få orden på det, var kortversjonen etter at han løp inn til 13.-plass på 5000-meteren i Doha-VM mandag kveld.

Den vonde tåen har voldt ham problemer i oppkjøringen til mesterskapet, og han har ikke kunnet trent som han har ønsket.

Han bekrefter at det gjorde vondt i VM-løpet også. Tåen har ikke vært hans venn de siste månedene.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen har lansert amputasjon som en mulig løsning. Sist gang Henrik Ingebrigtsen opererte tåen var i etterkant av OL i Rio i 2016. I juni 2017 opererte han hamstringen.

– Slik jeg har forstått det, blir det ikke bedre av å amputere. Det er noen inngrep som kan fungere, men det er en forutsetning at jeg blir smertefri, og at jeg blir så bra som jeg kan få blitt.

Perfekt

Det er ikke gitt at det er amputasjon som er løsningen på problemene. Tirsdag morgen dro Henrik Ingebrigtsen hjem til familien i Sandnes.

– Jeg må ha et helt perfekt løpssteg, og jeg må kunne kjøre baneløp der timingen i bakken er slik at jeg kan bruke begge beina like mye. Det er en forutsetning for at jeg skal kunne løpe så fort som jeg har lyst til, sier eldstemann av løperbrødrene fra Sandnes.

Han kjente smerter gjennom hele finaleløpet mandag.

– Ja. Det var ganske vondt i dag. Jeg kjente det med en gang jeg tok på piggskoene. Jeg klarte liksom ikke å kjøre skikkelig stigningsløp med piggsko fra start. Jeg følte ikke at jeg haltet for mye, men jeg er litt mer på hælen på den ene foten enn den andre, sa han på spørsmål fra NTB.

– Samtidig gikk det litt for fort i starten. Jeg prøvde å holde det litt, for jeg visste jo ikke om faren ville roe seg ned etter hvert. De kjørte på videre, og da var det ingen sjanse. Jeg klarer meg godt når jeg får løpe i min egen rutine.

Hva nå?

– Hva er løsningen nå?

– Det har vært ganske bra i de siste to årene siden jeg opererte, og det kan være at jeg bare må være mer på, kjøre mer bevegelighetstrening på ledd, kanskje bruke innleggsåler eller noe sånt. Det har vært ganske bra, men det kan være at et nytt inngrep er nødvendig. Det får vi se.

OL er allerede om ti måneder. Tiden begynner allerede å bli knapp for å få orden på elendigheten.

– Jo, men jeg er i relativt god form allerede. Vi skulle egentlig ha startet vintertreningen 1. oktober (tirsdag), og jeg er i 13.36-form og det er ikke så verst det. Det er ennå lang tid til å gjøre det enda bedre inn mot OL.

– Har ikke peiling

– Hvor lenge er du ute med et inngrep?

– Det kommer helt an på. Jeg har ikke peiling.

– Hvor lenge var du ute sist?

– Da var det veldig mye på en gang. Det var det hovedsakelig hamstringen som måtte trenes opp, samtidig som jeg hadde hentet meg inn etter tåoperasjonen. Jeg må regne med at jeg blir ute mellom seks til tolv uker. Et eller annet sted mellom der.

– Hvem er det som hjelper deg til å ta den riktige avgjørelsen?

– Vi får se. Jeg er ikke helt sikker. Jeg har fokusert på VM og VM-finalen først, og så får vi ta alt det andre etterpå.