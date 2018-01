Rogalandsavis

– Det har vært en altfor dårlig leveranse fra Schibsted, sier administrerende direktør for RA, Eirik Lysholm. Fra og med torsdag flyttes trykkingen av RA fra Oslo til Bergen.

– Med den nye avtalen blir det en mye mindre sårbar distribusjon for avisen, sier Lysholm.

Forsinkelser i distribusjonen har vært et gjentakende problem for leveringen av RA. Situasjonen toppet seg i dag da et bilhavari mellom Oslo og Stavanger førte til at 3.000 RA-abonnenter ikke fikk levert avisen sin på døren. Lysholm var på nippet til å si opp hele avtalen med Schibsted Trykk etter dagens leveringsproblemer, men etter å ha vært i dialog med Schibsteds trykkeriledelse har partene kommet fram til en løsning.

Prioritert oppgave

– Fra og med morgendagens avisproduksjon flyttes trykkerioppdraget fra Oslo til Bergen. Da vil RA transporteres i samme bil som Aftenbladet i stedet for å bli sendt som eneste avis fra Oslo til Stavanger. Vi vet at det er en prioritert og stor oppgave for Schibsted-konsernet å få fram en stor avis som Aftenbladet. Dermed gir det oss en trygghet om at også RA vil komme fram.

For halvannet år siden la Schibsted ned trykkeriet sitt i Stavanger. Da måtte både Stavanger Aftenblad og RA flytte trykkerioppdragene. Aftenbladet fikk trykke i Bergen og hadde trøbbel i starten på grunn av ferje og dårlig vær. Fra Oslo gikk distribusjonen smidigere. Rent kostnadsmessig var det også rimeligere for RA å bli trykket i Oslo sammen med Dagsavisen, opplyser Lysholm.

– I starten hadde bilen som kjørte RA til Stavanger med seg andre store aviser, men da avisene ikke lengre ble levert med samme bil ble transportruten ikke så viktig lengre, sier han.

Samme kostnad

Den nye trykkeriavtalen i Bergen innebærer ingen merkostnader for RA.

– Vi har fått til en avtale med samme kostnad som i Oslo, noe som er helt avgjørende for oss. Det har vært en hektisk dag med forhandlinger for å få dette på plass, men jeg er glad for at Schibsted skjønte alvoret, sier Lysholm.

Til tross for ny avtale er det ikke gitt at den blir langvarig. Trykkeriavtalen med Schibsted løper bare ut året for hele Dagsavisen-familien. De mange forsinkelsene har ført til at Lysholm har innledet samtaler med Dalane Tidende i Egersund, som har det eneste gjenværende avistrykkeriet i Rogaland.

– Hvis de kan matche Schibsted på pris, så kan det bli aktuelt å trykke RA lokalt igjen. Det vil først skje fra neste år. Nå er det viktigst å berge leveransen på kort sikt, sier Lysholm.

– Dypt beklagelig

Administrerende direktør i Bjarne Andersen i Schibsted Trykk Oslo uttalte til Medier24 tidligere i dag, før forhandlingene var i boks, at de jobbet på spreng for å på plass en løsning.

Nattens bilhavari ligger utenfor deres virke, påpekte han.

Til dem som ikke fikk avisa i natt, sa han følgende:

– Det er dypt beklagelig at det har skjedd. Vi jobber med både preventive løsninger på kort sikt - og mer langsiktige løsninger som tilfredsstiller kunden, som har vært lidende i det siste.