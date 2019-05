Quick-Step vant på dårlig dag for Alexander Kristoff: – Hadde forventet mer

Følg RA Sporten på Facebook !

Før dagens etappe var det stilt store forventninger til superspurterne som hadde tatt turen til Stavanger for å delta på Hammers sprintdag, og spesielt Dylan Groenewegen var det mange som hadde troen på etter at han hvilte beina i går.

Men allerede fra start av gikk det ekstremt fort i teten, og de beste spurterne i feltet hang rett og slett ikke med. Dermed var de heller aldri i posisjon til å spurte om poengene ved målgang i Vågen.

– Jeg hadde forventet å få litt mer ut av dagen, og prøvde å ta litt poeng da jeg hang med i starten. Etter at vi spurtet for de doble poengene på runde tre gikk halve feltet avgårde i bakken etter mål, og vi som egentlig er best til å spurte klarte ikke å henge med og så aldri teten igjen, sier Kristoff til TV2 etter målgang.

– Kjedelig å havne langt bak

Kristoff var med de første tre rundene, men etter det ble det en heller rolig reise i en gruppe langt bak teten.

– Det er kjedelig å sitte i en gruppe langt bak når du er på hjemmebane og ønsker å vise deg frem, men jeg føler meg ikke så veldig bra. Jeg var ikke så veldig bra i går, og fryktet at dette kom til å skje nesten uansett i dag, så jeg håper jeg føler meg bedre til uka, forteller Kristoff som sier at han ønsker å kjøre om seiere også i Tour of Norway.

Det utvidede rittet som i fjor slo seg sammen med Tour des Fjords starter tirsdag i Stavanger.

– Jeg føler meg bedre i dag enn jeg gjorde i går, så det går riktig vei. Det har vært vondt å svelge, men når jeg svelger nå så kjenner jeg ikke noe. Det er fortsatt mye slim igjen i halsen, men det er positivt at det går fremover, sier spurteren som ikke tror det er noen fare for deltagelsen i neste ukes ritt.

Jumbo-Visma leder sammenlagt

I teten kjørte supertalentet Remco Evenepoel det remmer og tøy kunne holde for Deceuninck – Quick-Step, og sammen med lagkameratene vant det mange regner for å være verdens beste lag dagens Hammer Sprint-etappe foran Sunweb.

Likevel er det Amund Grøndahl Jansens Jumbo-Visma som starter først på søndagens jaktstart. De starter 30 sekunder foran Sunweb som starter 28 sekunder foran fjorårsvinneren Mitchelton-Scott. De tre lagene skal trolig gjøre opp om seieren i Hammer Stavanger sammenlagt i jaktstarten i A-puljen, der Quick-Step, CCC, Lotto-Soudal og Bora-Hansgrohe også er.

Det betyr at både Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Edvald Boasson Hagen alle skal i aksjon i B-gruppen, som da ikke kan vinne rittet sammenlagt.

