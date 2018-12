PST etterforsker alvorlige trusler mot justisministeren

Av NTB og Hanne Mauno

– Vi har i ettermiddag startet etterforskning av trusler mot myndighetspersoner. Vi er i en innledende fase av etterforskningen. Det er aspekter av saken som gjør at vi ser svært alvorlig på den, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

NRK har publisert bilder som viser at noen har tredd en hyssing ned i bensintanken på Waras bil, noe som kan tyde på at de har hatt planer om å tenne på den. Kanalen har også publisert bilder av det som skal være bilen og husveggen til Wara, hvor det blant annet er skrevet «Rasist» med rød tusj.

– I tillegg er det festet noe som kan ligne på en tenn-anordning knyttet til drivstofftanken på denne bilen, sier NRKs krimkommentator Olav Rønneberg til sin egen kanal.

Sprengstoff på Ski

PST opplyser til NRK at de også undersøker om det er sammenheng mellom truslene og funnet av sprengstoff på politihuset på Ski.

Berntsen i PST sier at de etterforsker bredt, men vil foreløpig ikke gi ytterligere kommentarer. Det vil heller ikke Justisdepartementet, Statsministerens kontor (SMK), Frp-leder Siv Jensen eller justisminister Tor Mikkel Wara selv, ifølge NTB og NRK.no. Kanalen møtte justisministeren da han kom hjem fra jobb i ettermiddag.

– Jeg har ingen kommentar i dag, sier Wara.

Black Box-forestilling

NRK har også forsøkt å få en kommentar fra Black Box Teater, uten å lykkes. Teateret har som en del av forestillingen «Ways of Seeing» filmet personer med tilknytning til Høyre, Frp, NATO og Resett. De har også filmet justisminister Tor Mikkel Waras hus, noe hans kone Laila Anita Bertheussen reagerte sterkt på i en kronikk i VG. Også Miljøpartiet de Grønnes (MDG) Eivind Trædal skriver på Twitter i kveld at han reagerer på Black Box-forestillingen: «Norske politikere må kunne være trygge i eget hjem. Denne hendelsen viser hvorfor Black box burde tenkt seg om en gang til før de satte opp «Ways of seeing». Det framstår som direkte uforsvarlig», skriver Trædal. Også Civita-leder Kristin Clemet trekker inn Black Box i Wara-hendelsen: «Må si jeg blir ganske nedstemt av at vi har en biskop i Oslo som hyller en teaterforestilling, der folk som Tor Mikkel Wara blir fremstilt som rasister, og der de ansvarlige har trengt seg inn på mennesker som aldri har søkt offentlighet».

Saken om truslene mot Tor Mikkel Wara ble først omtalt av Filter Nyheter , som skriver at en eller flere personer blant annet har gjort skadeverk på privatboligen og bilen til justisministeren.