Det er Venstres profilerte oppvekstpolitiker som melder dette selv på sin Facebook-profil onsdag formiddag.

– En skal ta mange viktige valg i livet. I 1995 valgte jeg Venstre som mitt parti. Det valget har gitt meg mye og jeg kommer alltid til å ta med meg gode minner og takknemlighet for den tillit jeg har fått av partiets medlemmer ved ulike anledninger, skriver Askeland.

– Redusert tillit

Askeland ble innstilt som nummer 7 på listen av Stavanger Venstres nominasjonskomite. Det har falt ham tungt for brystet.

– Nå er jeg i en situasjon der jeg fortsatt har mye energi og ønsker å fortsette mitt engasjement for byen og byens barn og unge. Det samsvarer ikke med forslaget til ny valgliste til Venstre i Stavanger, der det blir uttrykt redusert tillit til meg. Det har jeg respekt for og ønsker ikke å bidra til splid og ufred i Venstre. Jeg merker meg og at Venstre på flere områder har endret seg siden 1995 og jeg har nok endret meg, skriver han, og avslutter:

– Jeg har i dag valgt å forlate Venstre. Vi får se hva veien videre bringer.

Venstres valgliste

Jan Erik Søndeland er nominert til topplassen på Stavanger Venstres valgliste, og får med seg Mette Vabø på 2. plass og Kjartan Lunde på 3. plass, i nominasjonskomiteens innstilling.

– Ledertrioen med Jan Erik, Mette og Kjartan mener vi vil gjøre Venstre dyktige både i valgkampen men ikke minst når en ny kommunestyregruppe er på plass. Dette er solide venstrefolk som vil bygge videre på vår stolte arv og samtidig levere mye ny, god venstrepolitikk. Vi kaller dem allerede A-team!, uttalte nominasjonskomiteens leder, Erik Hammer, da Venstres liste ble offentliggjort.

Foreløpig innstilling på de 12 første kandidatene i Venstre, hvorav de 3 første innstilles som forhåndskumulerte, og de neste i prioritert rekkefølge:

1. Jan Erik Søndeland

2. Mette Vabø

3. Kjartan Alexander Lunde

4. Eline Wolden Bersagel

5. Bjarte Horpestad

6. Hege Blom Stene

7. Rune Askeland

8. Annamaria Gutierrez

9. Hege Eriksen Nordbøe

10. Paal Magnus Lilleeidet

11. Kristin Bade Veire

12. Kolbein Haakon Lunde

Nominasjonskomiteens innstilling var enstemmig, og den endelige listen avgjøres i partiets nominasjonsmøte i november.

