Proffsyklist må hjerteopereres

Den mangeårige Team Coop-rytteren Krister Hagen har fått sin proffdebut utsatt etter at en rutinesjekk med hans nye lag viste at sørlendingen trengte en hjerteoperasjon.

– Endelig fikk jeg proffkontrakten, så kommer beskjeden om at jeg har et hjertesyndrom. Det var et sjokk, sier Hagen til NRK.

Opprinnelig var første mulige dato for operasjonen i slutten av mars, men nå skal 30-åringen etter planen opereres 6. februar.

Hagen er for tiden sammen med sitt nye lag, Riwal Readynez, på treningssamling i Spania.

Proffdebuten er dermed utsatt på ubestemt tid, men blir trolig i mars.