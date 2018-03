Prislappen fortsetter å øke for bussveien

Rogalandsavis

I juni 2014 var prislappen fire milliarder kroner, før den to år senere økte til 9,9. Riktignok var da bussveien blitt lenger. Så ble prisen 11,3 milliarder i fjor. Nå har den sprukket igjen, skriver NRK Rogaland mandag ettermiddag.

– Det er ekstremt sjokkerende at man kan få en kostnadssprekk på over to milliarder kroner på et prosjekt som allerede koster over 11,3 milliarder, sier Mats Danielsen, medlem av samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune, til NRK.

Ifølge kanalen har prisen steget med ytterligere to milliarder kroner uten at noe nytt er lagt til. Det kommer fram av tall som gruppelederne i fylkespolitikken ble informert om forrige uke.

– Men det som er aller mest oppsiktsvekkende er at dette er informasjon som har vært kjent av administrasjonen i Fylkeskommunen og Statens vegvesen i minst ei uke. Politikere og andre har forsøkt å få innsyn, men ikke fått denne informasjonen, sier Danielsen til NRK, som mener det har blitt forsøkt å legge lokk på saken.

Det var fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) som informerte gruppelederne om overskridelsen mandag for en uke siden.

– Administrasjonen har bedt om å få ta en kvalitetssjekk av dette beløpet. Det har de regnet på den siste uken og i morgen presenteres de endelige tallene, sier hun til kanalen.

Etter det NRK erfarer skal kostnadssprekken blant annet skyldes erverv av eiendom langs traseen. Kostnadene skal ha blitt høyere enn tidligere forventet.