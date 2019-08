Politiet vil ha en sakkyndig vurdering selv uten terrorsiktedes samtykke

LES OGSÅ: Terrorsiktede Philip Manshaus varetektsfengslet i fire uker



Det opplyser politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby til NTB.

Politiet ønsker å få klarhet i tilregneligheten til den siktede 21-åringen ut ifra de konkrete handlingene, men også på bakgrunn av informasjonen de har om ham, ifølge politiadvokaten.

– Handlingens alvorlighet er en del av det, sier Kraby.

Påtalemyndigheten har signalisert at de vil begjære en judisiell observasjon, en såkalt sakkyndig vurdering, av Manshaus. Hans forsvarer, advokat Unni Fries, har så langt ikke ønsket å kommentere hvordan 21-åringen stiller seg til en slik vurdering.



Politiet har ikke grunnlag for å tro at den siktede 21-åringen var påvirket av rusmidler da han skal ha drept stesøsteren sin eller under angrepet i moskeen Al-Noor Islamic Centre, opplyser Kraby. Det er heller ingen indikasjoner som tyder på at 21-åringen har samarbeidet med andre, og politiet jobber derfor ut fra en teori om at han har vært alene.

– Alt tyder på at han var en ensom ulv, men det spørsmålet må vi holde åpent en god stund til før vi kan lukke det helt, sier Kraby, som understreker at de ikke har noen andre spesielt under observasjon.

