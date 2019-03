Av Dag Kjørholt, NTB

Snart to døgn etter at skipet fikk motorhavari på Hustadvika i Fræna kommune sørvest for Kristiansund, var ni av de 915 passasjerene som var om bord, fortsatt innlagt på sykehus. Flere vil trolig bli utskrevet i løpet av mandag.

En av dem som fortsatt er innlagt, er en kvinne i 90-årene. Hun ligger på intensivovervåkingen ved Kristiansund sykehus med en alvorlig bruddskade. Tilstanden hennes var mandag stabil, får NTB opplyst ved Helse Møre og Romsdal.

I alt 36 personer har fått behandling ved sykehusene i Molde og Kristiansund.

Politiet i Møre og Romsdal har opprettet en undersøkelsessak etter skipsulykken, men har ikke ingen mistanke om at det er begått noen straffbar handling.

Blir holdt igjen om bord

Politiet vil avhøre sentrale personer på skipet og vil ha eksperter om bord for å finne ut av hvorfor det fikk motorstopp.

– Offiserene er helt sentrale og kanskje de ansvarlige nede i maskinrommet, sier politiinspektøren til NTB og legger til at de også vil snakke med losene som var om bord.

Pressetalsmann Marius Steen i Wilhelmsen Ship Management sier til Bergens Tidende at de 72 besetningsmedlemmene selskapet har om bord, blir holdt stand by. De har ansvaret for alle mannskaper fra broen til maskinrommet. Unntaket er de som jobber i restaurant-, hotell- og forpleiningsavdelingene.

Egne eksperter

– Vi har selv ekspertise om bord som undersøker hva som har gått galt i motorrommet. Mannskapene vil bistå politiet og havarikommisjonen når de kommer i gang, sier Steen.

Skipets fire dieselmotorer er levert av tyske Man, som har sendt folk til Molde. Lørdag stanset alle motorer samtidig.

– Vi er i tett kontakt med Viking, og har sendt et service-team som straks vil starte analysen av det som har hendt, skriver kommunikasjonssjef Jan Hoppe i Man Energy Solutions i en epost til avisa.

Havarikommisjon

Sjøfartsavdelingen i Statens Havarikommisjon var mandag på plass i Molde for å finne ut hva som gikk galt da Viking Sky fikk motorstans.

– Sjøloven sier i utgangspunktet at vi først skal gjøre undersøkelser dersom et fartøy har gått ned eller der mennesker omkommer, men terskelen er lavere når det dreier seg om passasjerskip, sier avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Havarikommisjonen til Bergens Tidende.

Liseth sier at den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) har meldt seg for å være med på undersøkelsene.

Går gjennom lydopptak

Cruiseskipet hadde passasjerer fra mange land, og flere stater kan komme til å melde inn interesse for å delta i arbeidet.

– Vi drar til Molde med tre personer i dag. Vi skal samle sammen alt som finnes av elektronisk informasjon fra skipet. På broen finnes en voyage data recorder (VDR) som vil gi oss innblikk i hva som skjedde der, sier avdelingsdirektør Liseth.

Kommisjonen vil også gjennomgå annen lydinformasjon fra skipet, blant annet fra motorrommet.

– Her er det for eksempel en hel del alarmer og logger som skal gjennomgås, sier Liseth.