Sør-Vest politidistrikt opplyser at de jevnlig får mediehenvendelser om utviklingen i etterforskningen av Birgitte Tengs-saken. Politiet sendt store mengder biologisk materiale til analyse i utlandet, og avventer resultatene fra disse.

Politiet har tidligere informert om at de regnet med å motta resultatene i løpet av høsten 2018. Nå ser det ut til at det vil ta lenger tid.

Omfattende og tidkrevende

Analysearbeidet i saken er omfattende og tidkrevende, og politiet regner nå med å få svar først i løpet av første kvartal 2019.

Dette er imidlertid usikkert, og politiet kan ikke påvirke når svarene kommer.

– Vi vil ikke kommentere analyseresultatene offentlig før vi har gjort grundige vurderinger og eventuelt nødvendige etterforskingsskritt. Vi forstår at offentligheten er interessert i resultatene, men vi må ta dette i riktig rekkefølge, sier påtaleansvarlig, politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag.

LES OGSÅ: Kripos vil ha ny etterforskning av Birgitte Tengs-drapet

Venter på DNA-svar

Etterforskningen av saken pågår fortsatt, men DNA-resultatene vil være sentrale for omfanget av det videre arbeidet.

Politiet har fått inn godt over 2000 tips i saken, og flere av disse kom i tilknytning til TV2-dokumentaren. Alle tipsene er behandlet, og noen av disse har ført til etterforskingsskritt. Det er imidlertid ingen mistenkte i saken.

– Det er svært utfordrende å etterforske så mange år etter at drapet fant sted, og vi ser at noen spørsmål trolig vil forbli ubesvart. Motivasjonen for å løse saken er likevel stor, og det er nettopp derfor vi bruker et millionbeløp på DNA-analyser. Håpet er å finne spor som gjør at vi kommer ett skritt nærmere en løsning, sier Berge.

LES OGSÅ: Ny Birgitte-etterforskning styres fra Stavanger