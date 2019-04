Politiet starter etterforskning av bråtebranner i Sokndal

Det var tirsdag i forrige uke at det begynte å brenne i Hellersheia i Sokndal og to ulike plasser i området Hegdal. Dette skjedde i løpet av et par timer og utviklet seg videre til flere branner.

I samme område ble det drevet bråtebrenning i samme område både en uke tidligere og samme dag, og nå ønsker politiet å se nærmere på dette, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er naturlig for politiet å undersøke om det er en sammenheng mellom brannene 23. april og de bråtebranner som har vært tidligere, eller om det kan skyldes andre årsaker, sier etterforskningsleder Alf Skipstad i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Ifølge avisen ønsker ikke brannsjefen i Sokndal og Flekkefjord å svare på hvorfor Sokndal ikke hadde innført totalforbud mot bål- og bråtebrenning 13. april, slik Rogaland brann og redning innførte i tolv rogalandskommuner.

Politiet vil undersøke nærmere hvem som har fått tillatelser til å brenne bråte, og i hvilke områder tillatelse er gitt.

Den omfattende skogbrannen som brøt ut førte til at hundrevis ble evakuert og at rundt 7.000 mål brant opp.

