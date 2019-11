Politiet skal ha funnet eksplosiver

I ettermiddag gjorde politiet funn av gjenstander som angivelig skal være eksplosiver i et bolighus i Sola kommune. Det skriver politiet i en pressemelding.

Boligen er sperret av og politiet har opprettet vakthold. Nasjonale beredskapsressurser v/bombetjenesten er rekvirert og vil undersøke gjenstandene.

Det skal ikke være fare for øvrige omgivelser, og ingen andre hus i nærheten av den aktuelle boligen er evakuert.

– En mann i 20-årene er pågrepet i saken, og siktet for ulovlig befatning med eksplosiver, sier jourhavende jurist Tonje Leirgulen Ravndal i pressemeldingen.

Leirgulen Ravndal forteller RA at status like etter klokken 19.30 er at bombegruppen er rekvidert, men at det ikke er endelig avklart når de vil komme på stedet.

– Avhør av siktede vil ikke skje i løpet av kvelden, men planen er at han skal avhøres i løpet av morgendagen, sier hun til RA.

De angivelige aksplosivene ble funnet i forbindelse med at siktede var mistenkt for ruspåvirket kjøring. Bombegruppen må gjennomføre sine undersøkelser for å kunne avdekke hvor mye eksplosiver det er snakk om i boligen, som ifølge Leirgulen Ravndal er på Skadberg.

– Fremover vil det også bli foretatt vitneavhør, forteller hun.

Politiet har per nå ikke ytterligere opplysninger.