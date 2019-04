– Vi skal gi russen en trygg russefeiring. Vi ønsker å gi russen muligheten til å enkelt kunne tipse politiet om de ser eller opplever noe de synes politiet burde vite. Russen kan sende tips, få råd og veiledning, sier Grete Winge, driftsenhetsleder for Felles enhet for kriminalitetsforebygging i en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt.

Det skal være enkelt for russen å få kontakt med politiet, og vi skal forebygge og avverge uønskede situasjoner, tilstander og hendelser. Ved bruk av Snapchat får politiet informasjon som gjør at vi kan sette inn kunnskapsbaserte tiltak.

– Snapchat er for tiden de unges prefererte kommunikasjonskanal og det er en lav terskel for å melde fra. Vi er veldig glade for at vi under Landstreffet får muligheten til å møte russen på deres foretrukne plattform og teste dette, sier Winge.

Politiet på Snapchat under Landstreffet er et samarbeid mellom Kripos og Sør-Vest politidistrikt.

– Politiet vil være til stede på Landstreffet også med vanlige politipatruljer, og Snapchat er et supplement til dette. Som ellers, vil politiet måtte prioritere hvilke situasjoner det ageres på. Er det fare for liv og helse må man ringe 112, presiserer driftsenhetslederen.

