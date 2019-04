Politiet har henlagt bom-hærverkene på Nord-Jæren

– Alt er henlagt, men sakene kan tas fram igjen, opplyser Hans Kyllingstad, seksjonsleder for etterforskning og etterretning på Jæren lensmannskontor, til RA.

1. oktober i fjor ble de nye bomringene på Nord-Jæren iverksatt. Men bare ett døgn før de skulle settes i drift, ble fem av dem satt ut av spill på grunn av hærverk.

– Det er en systematikk og et organisert preg over dette. Det er neppe tilfeldig at det skjer dagen før bompengeinnkrevingen begynner, uttalte operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Brit Randulff til RA.

Ikke bevis

Bomstasjonene som ble ødelagt er i Gamle Ålgårdsvei, Solasplitten ved avkjørselen til Forus Vest, Heigreveien og de to bomstasjonene på Nedre Stokka. Kort tid etter ble bomstasjonen i Dyre Vaasvei i Sandnes forsøkt ødelagt.

Den første helgen i desember ble den samme bomstasjonen utsatt for skadeverk på ny. Nå er altså samtlige hærverk henlagt.

Det skjedde forrige måned.

– Grunnen til henleggelsen er at politiet ikke har grunnlag eller bevis for å sikte noen for skadeverket, opplyser Hans Kyllingstad i en e-post til RA. Han kan fortelle at det ikke har kommet inn opplysninger fra vitner som har ført til siktelser for skadeverket.

– Men det har kommet opplysninger om personer som politiet har under oppsikt, skriver han.

Politiet har ikke fått meldinger om nye skadeverk på bomstasjonene.

Avdelingsdirektør Astrid Eide i Statens vegvesen kan opplyse til RA at de totale reparasjonskostnadene for bommene kom på tre millioner kroner.

Bilistene betaler

Bom-hærverk har fått fornyet aktualitet etter tre nye bomstasjoner i Bergen ble ramponert i løpet av helgen.

Politiet ser ifølge Bergens Tidende en sammenheng mellom de tre hærverkene i Bergen.

Så langt er det ikke full oversikt over hvor lang tid det vil ta å utbedre skadene, ifølge NTB.

Både i Bergen og på Nord-Jæren er det bilistene som må ta regningen for hærverkene – gjennom bompenger.