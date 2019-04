Politiet håper å avklare Liadal-saken innen noen uker

Før påske ble det kjent at Liadal er anmeldt av Stortingets administrasjon. Anmeldelsen gjelder bedrageri, opplyser Rune Skjold ved seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt til VG tirsdag.

– Det er spørsmål om det er bedrageri, eventuelt forfalskning av dokumenter, sier Skjold.

Politiet samler inn dokumentasjon fra Stortinget og vurderer også hva de selv skal hente inn. Denne innsamlingen er ventet å ta noen uker.

Etter det vil politiet vurdere grunnlaget for videre etterforskning, skriver Aftenposten.

Avisen avslørte tidligere denne måneden at Hege Haukeland Liadal har krevd over 60.000 kroner fra Stortinget for reiser som ikke har funnet sted. Hun har via sin advokat avvist å bevisst ha brutt reglene for reiserefusjoner.

