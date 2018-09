Rogalandsavis

Campingvognbrannen i Rogaland er nå ferdig etterforsket. I krimteknikernes rapport står det at det ikke har latt seg gjøre å finne et sannsynlig arnested for brannen. De har heller ikke funnet ut hvordan brannen startet, skriver Stavanger Aftenblad.

– Saken ble oversendt meg 14. september. Jeg kommer til å innstille på henleggelse, sier politiadvokat Christine Kleppa til avisen.

Det er statsadvokaten som tar den endelige avgjørelsen om eventuell henleggelse.

Odd Magne Valstad (45), Aud Nina Egeland Valstad (45) og Sander Valstad (14) fra Sandnes døde i brannen på Sokn camping i Rennesøy kommune 14. april i år. Det er fastslått at dødsårsaken var kullosforgiftning.

– De tre ble funnet på gulvet på ulike steder. De har nok mistet bevisstheten før de døde og har trolig ikke lidd noe, sa lensmann Bjørn Iden ved Ryfylkeøyane lensmannskontor til Stavanger Aftenblad i mai.

Familien som omkom, etterlater seg en tenåringsjente som ikke var med på campingturen.

